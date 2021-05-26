Başkan Barzani: Mayıs Devrimi tüm Kürdistan düşmanlarına mesajdı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Mayıs Devrimi’nin 45’inci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kürtlerin devrimci ve özgürlükçü iradesinin asla kırılamayacağını gösterdiğini vurguladı.

Mayıs Devrimi’nin, Kürdistan halkının vazgeçmezliği, örgütlülüğü ve ayağa kalmasının zengin bir tecrübesi olduğunu vurgulayan Başkan Barzani, Kürdistan halkı düşmanlarının türlü baskıları, göç ve yenilgi sonrası duruma rağmen, cesur ve güçlü bir planla Mayıs Devrimi’nin başlatılabildiğini belirtti.

Başkan Barzani, mesajında devamla şunlara yer verdi:

“Mayıs Devrimi; tüm Kürdistan düşmanları ve hasımlarına, komplolara, tehditlere, düşmanların gücü ve engellerine karşın, Kürdistan halkının mücadelede, zulüm ve haksızlığa karşı iradesinin olduğu mesajıdır ve mücadelesini kendi hakiki sahası olan kutsal Kürdistan topraklarına taşımıştır.

Mayıs Devrimi, Eylül Devrimi’nin ve önceki Kürt devrimlerinin devamı, mesaj ve hedeflerinin taşıyıcısıdır. Bütün düşmanlara da özgürlükçü ve devrimci Kürt iradesinin asla kırılamayacağını kanıtlamıştır.

Mayıs Devrimi 26 Mayıs 1976’da Haci Omeran’da ilk Peşmerge eylemiyle başladı ve Mayıs Devrimi’nin bu eyleminin ilk şehidi Seyid Abdullah oldu. Mayıs Devrimi’nin başlamasının 45’inci yıldönümünde tüm Mayıs Devrimi şehitlerini, Kürt ve Kürdistan şehitlerini saygıyla anıyoruz. Kürdistan halkının özgürlüğü ve kazanımlarının, şehitlerimizin kanları ve verdiği bedeller sayesinde elde edildiğini vurguluyoruz. Bu kutlu anmada, Peşmergelikte, partide, şehirlerdeki gizli mücadelede ve göçzedeyken mücadelede yer alan tüm devrimci ve kahramanların emeklerini değerli buluyorum ki Mayıs Devrimi’nde bedel ödediler ve milletlerinin gurur kaynağı oldular.”