Davutoğlu: Bana kumpas kurdular

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Sedat Peker'in iddialarına yanıt vermek üzere açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başta eski Başbakan Ahmet Davutoğlu olmak üzere, selefi Efkan Ala dönemi ve yaşanan gelişmelere ilişkin iddialarda bulundu.

Davutoğlu'nun 7 Haziran 2015'deki seçimin ardından CHP'yle koalisyon kurmak istediğini söyleyen Soylu, HDP'yle de o dönem anayasa çalışması yaptığını öne sürdü. Ayrıca Davutoğlu'nun bakanlara, "Hepinizin odalarınızda neler konuştuğunu dinletiyorum ve biliyorum" dediğini ve kendilerini dinlettiğini öne sürdü.

Fox TV'ye konuşan Davutoğlu ise Soylu’nun o dönemde kendisinin görevden alınması için bir kumpas kurduğunu itiraf etmiş olduğunu söyledi.

“Belki Cumhurbaşkanı’nın haberi yoktu” sorusu üzerine de, “Cumhurbaşkanı’nın bilgisi dışında olamaz” diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, şöyle konuştu:

“Sedat Peker'in Süleyman Soylu'ya yönelik iddialarına cevap beklerken Soylu bir anda konuyu bana getirdi. Söylediği her şey külliyen yalandır. Bir tane doğrusu yok. Ben arkadaşlarımı dinletmek gibi bir alçaklık yapmadım ama Soylu alçakça iftira atıyor. Elinde polis, istihbarat var, gerekirse MİT'e başvursun, araştırılsın. Kendinden önceki İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira atıyor aynı zamanda, çünkü ben dinleteceğim, Erdoğan'ın haberi olmayacak öyle mi... Soylu bakın nasıl bir mesaj gönderiyor AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı'na. Para sayma makinesinden bahsetti. Efkan Ala'ya suç isnadında bulunuyor, Muammer Güler'in para sayma makinesini gündeme getiriyor. Bunun üzerinden de Erdoğan'a mesaj veriyor.”

“MESAJ ERDOĞAN’A”

“Soylu, kendi genel başkanını görevden almak için bir kumpasın içinde olduğunu kabul etti” diyen Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buradaki mesaj Ak Parti’ye, Erdoğan’a. O mücadelede çetin bir şeye kalkıştım. İmar rantlarına, faiz rantlarına neşter atacaktım. Siyaset ile mafya arasındaki bağları koparmak için yasa getirecektim. Tüm bu adımlara karşı karşımda bir çete örgütlendi parti içinde; Artık itiraf ediyorum, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak, o dönem Cumhurbaşkanı’nın koordinasyonuyla bana kumpas kurdular. O kumpasın hesabını verecekler. Ve ben yalnız bırakıldım.”

“VAN'DA HELİKOPTERDEN KÖYLÜ ATILDI”

Soylu’nun “İşkence yok” sözlerini de eleştiren Davutoğlu, şunları kaydetti:

“Süleyman Soylu, terörle mücadeleyi bizim bıraktığımız yerden devam ettirdi. Ama bunu demokratik hukuk devletine aykırı şekilde yürüttü. Faili meçhul yok diyor, Van'da helikopterden köylü atıldı ya, terörle böyle mi mücadele edilir. Kürt vatandaşlarımızın kalbini kırarak terörle mücadele edilmez Soylu'nun yaptığı gibi.”