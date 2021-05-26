Erdoğan: Saldırıların hedefi Soylu değil büyük Türkiye

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuştu.

Sedat Peker'in videoları ile ilgili ilk kez konuşan Erdoğan, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ve eski başbakan Binali Yıldırım'ı destekleyici açıklamalar yaptı.

Erdoğan konuşmasında şunları dile getirdi:

“Ülkede mikserler var. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de içişleri bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Hedef bakanımız değil güçlü Türkiye. Ülkemizde yıllarca başbakanlık yapmış Binali Yıldırım'ın da oğlunun hedefe alınması asıl hedefi gösteren başka bir işarettir. Arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik saldırılara müsaade etmediysek buna da müsaade etmeyeceğiz. Suç örgütü mensuplarını dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Ülkemize getirip yargıya teslim edilene kadar peşini bırakmayacağız.”

Konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yüklenen Erdoğan şöyle devam etti:

“Bay Kemal, Bay Meral… Size buradan ekmek çıkmaz boşuna uğraşmayın. Suç çetelerinin mensuplarını nereye kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Ülkemizi suç örgütleri üzerinden kıskaca almak ve siyasi sonuçlar üretmek peşindeler. Boşuna uğraşmayın. Seçim Haziran 2023'tür. Seçimle veya seçimsiz iktidar söz edenleri de unutmamak gerekiyor. Çapsız, sığ, ilkesiz, ufuksuz bir muhalefet anlayışı vardır. AK Parti olarak dün vesayete karşı nasıl mücadele ettiysek, uluslararası alanda ülkemizin başını nasıl dik tuttuysak, terör örgütlerinin tamamının başını nasıl ezdiysek, inşallah yarın da halkımızın emrinde çalışmayı, mücadele etmeyi, yeni başarılara imza atmayı sürdüreceğiz. Şu anda CHP Genel Merkezi tecavüzcülerin ve onları koruyanların işgali altındadır. Şu anda CHP Genel Merkezi suç örgütlerine payandalık ve onlara piyonluk yapanların işgali altındadır. CHP'ye oy veren vatandaşlarımın da bu tabloda rahatsız olduklarına inanıyorum.”

Seçimle ilgili de konuşan Erdoğan, “Seçimin 2023'te yapılacağını söylememize rağmen erken seçim diyenlerin sufleyi nereden aldıkları açıktır. Boşuna uğraşmayın seçim Haziran 2023'te” şeklinde konuştu.