Allavi’den ‘seçim boykotu’ açıklaması

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Irak'ta eski başbakanlardan, Vataniye Koalisyonu lideri İyad Allavi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erken seçim tarihi açıklandığında uygun seçim ortamının oluşturulmasının zor olduğunu söylemiştik" ifadesini kullandı.

Ülkede her gün aktivistlere yönelik suikast, bastırma, korkutma ve dünkü gösterilerde olduğu gibi şiddet olaylarının yaşandığını kaydeden Allavi, şunları kaydetti:

"Bugün önümüzde iki seçenek var: Ya seçimler ertelenecek ya da uygun ve şeffaf ortam oluşturulmazsa seçimleri boykot edeceğiz."

DÜNKÜ GÖSTERİLERDE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Irak İnsan Hakları Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün başkent Bağdat'ta kamu hizmeti yetersizliği ve sivil aktivistlere yönelik suikast eylemlerini protesto eden göstericilerden 2 kişi, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, barışçıl gösterileri desteklediklerini bildirerek, yaşanan şiddet olaylarının araştırılması talimatı verdiğini açıkladı.

Irak hükümeti, erken genel seçimlerin 10 Ekim'de yapılmasına karar vermişti.