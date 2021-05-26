Bakanlar Kurulu’ndan kamu gelirleriyle ilgili düzenlemeye onay

ERBİL (K24)

Bakanlar Kurulu bugün, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda reform yasasıyla ilgili düzenlemeler ele alındı, kamu gelirlerinin paylaşımında adaletli olunması gerektiği vurgulandı.

İç gelirlerin düzenlenmesinin de görüşüldüğü toplantıda, ilgili bakanlıkların rolü, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve bakanlıkların bağlayıcılık düzeyleri ile resmi hizmetlerin denetimi gibi konular üzerinde duruldu.

Toplantıda, kamu gelirleriyle ilgili düzenleme onaylanırken, Maliye ve Ekonomi Bakanlığı’yla ilgili yasa tasarısı ilgili genel müdürlüğe gönderilmesini onayladı.