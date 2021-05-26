Büyükelçi Diehl: Kürdistan Bölgesi’nin Almanya için özel önemi var

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, görev süresi dolan Almanya’nın Bağdat Büyükelçisi Ole Diehl’le görüştü.

Ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle olan dostluğu ve desteğinin süreceğini yineleyen Büyükelçi Diehl, Kürdistan Bölgesi’nin Almanya için özel önemi olduğunu vurguladı. Diehl, “Kürdistan Bölgesi, Irak’ın diğer bölgelerindeki mağdurlar için her zaman bir sığınak olmuştur” dedi.

Başta DAİŞ’le savaşta olmak üzere zor günler Kürdistan halkı ve Peşmerge’ye destek olan Alman halkı ve hükümetine teşekkür eden Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi ile Almanya arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Başkan Barzani ayrıca, konsolosluk ve diplomatik temsilciliklerin faaliyetlerine destek vererek, Kürdistan halkının özgürlüğe ulaşma yolunda kanlarını döktüğünü ve bedel ödediğini söyledi.

Görüşmede Erbil - Bağdat ilişkileri ve Irak’ta yapılacak olan seçimler gündeme gelirken, Büyükelçi Diehl, ülkesinin, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği çerçevesinde seçimlerde Iraklılara yardım etmek istediğini ifade etti.