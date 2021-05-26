Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 655 Covid-19 vakası

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 655 kişide Covid-19 vakası görüldü.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 9 bin 311 Covid-19 testi yapılırken, 655 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 855 kişi sağlığına kavuşurken, 10 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 830 bin 930 Covid-19 testi yapılırken, 167 bin 357 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 152 bin 356 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 248 kişi yaşamını yitirdi.

10 bin 753 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.