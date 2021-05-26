Başkan Barzani, BAE heyetini kabul etti

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Erbil Başkonsolosu ve BAE Kızılayı heyetini kabul etti.

Başkan Mesud Barzani, BAE’nin Erbil Başkonsolosu ve Ahmed el-Zahri ve BAE Kızılay Konseyi Sekreteri Dr. Muhammed Fellahi başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Başkent Erbil’in Selahaddin kasabasında gerçekleşen görüşmede BAE heyeti, yıllardır yüzbinlerce sığınmacıya ev sahipliği yaptığı için Kürdistan halkına teşekkür etti.

Başkan Barzani’nin birlikte yaşam kültürünün güçlendirilmesindeki çabalarından övgüyle söz eden BAE heyeti, Kürdistan Bölgesi’nin ekonomik altyapıyla ilgili birçok sorununa rağmen çok iyi adımların atıldığını ifade etti.

Görüşmede BAE Kızılayı heyeti, Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki insani yardım çalışmalarıyla ilgili Başkan Barzani’ye bilgi verdi.

Başkan Barzani ise, BAE Kızılayı’na çalışmalarından ötürü teşekkür ederek, BAE’yi Kürdistan halkının yakın dostu olarak nitelendirdi.

Kürdistan Bölgesi’ne sığınmacı ve mültecilere ev sahipliği yaptığı için verdiği destekten ötürü BAE’ye teşekkür eden Başkan Barzani, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid ve BAE liderliğine ülkelerinin gelişimindeki büyük rollerinden ötürü özel teşekkür etti.

Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi ile BAE arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesindeki rolünden ötürü Bin Zayid’e teşekkür etti.