Alman büyükelçi: Kürdistan Bölgesi’ne desteğimiz devam edecek

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, görev süresi dolan Almanya’nın Bağdat Büyükelçisi Ole Diehl’le görüştü.

Almanya’nın Erbil Başkonsolosu Klemens Semtner’in de katıldığı görüşmede Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın Almanya ile ilişkilerinin gelişmesi yönündeki çabalarından ötürü Almanya’nın Bağdat Büyükelçisi’ne teşekkür ederek yeni görevine başarılar diledi.

Almanya’nın Bağdat Büyükelçisi Diehl ise, Almanya’nın Kürdistan Bölgesi’ne destek ve yardımlarının devam edeceğini kaydederek, özellikle de DAİŞ’e karşı mücadelede Peşmerge’ye desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin reform adımları, Kürdistani bölgelerdeki durumun normale dönmesinin önemi, Irak güçleriyle Peşmerge arasında kurulan ortak güvenlik koordinasyon odaları ve Şengal Anlaşması’nın uygulanması gibi konular da ele alındı.