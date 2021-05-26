Politika

Merkel ile Sisi görüştü: Gündem Ortadoğu

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştüğü, söz konusu görüşmede Ortadoğu’daki güncel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
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Foto: Arşiv/Reuters
Foto: Arşiv/Reuters
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HABER MERKEZİ

Almanya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Merkel'in Sisi ile Ortadoğu'daki güncel gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

Merkel'in İsrail ile Filistin arasındaki ateşkese ara buluculuk yapması nedeniyle Mısır'a teşekkür ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, ateşkesin daha da istikrarlı hale getirilmesi gerektiği konusunda hemfikir oldukları, taraflar arasında siyasi müzakerelerin yeniden başlamasına destek verecekleri vurgulandı.

Açıklamada ayrıca görüşmede Libya'daki gelişmelerin yanı sıra ikili ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı kaydedildi.

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