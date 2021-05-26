İran destekli milislerden Suudi Arabistan’a roket saldırısı

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Cazan bölgesindeki sivil savunma biriminin basın sözcüsü Muhenned Zeylai, yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'a attığı 5 roketin Cazan bölgesinde Yemen sınırındaki bir köyün yakınına düştüğünü belirtti.

Zeylai, roketlerin düşmesi sonucu ölen ve yaralanan olmadığını ve konuyla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.