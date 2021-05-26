Hükümet Sözcüsü: Bağdat’a 3 ayrı resmi yazı gönderildi

ERBİL (K24)

Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, 2021 bütçe yasasının uygulanmasıyla ilgili olarak Bağdat’a 3 ayrı resmi yazının gönderildiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, toplantıda hükümet reformlarının yanı sıra Bağdat’ın Kürdistan Bölgesi’nin 2021 bütçe payını göndermesi ve birçok konunun gündeme geldiğini belirtti.

Adil, önümüzdeki hafta Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin Bağdat’a gideceğini kaydederek, daha önce Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin 2021 bütçe yasasının uygulanmasıyla ilgili Bağdat’a 3 ayrı resmi yazı gönderdiğini ifade etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Irak’ın 2021 bütçe yasasındaki yükümlülüklerine bağlı olduğunu vurgulayan Adil, Kürdistan Bölgesi Gözlem Divanı’nın Irak Maliye Bakanlığı’na 2 yazı gönderdiğini bildirdi.

Peşmerge'nin Kerkük'e girip girmeyeceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Adil, Peşmerge ile Irak ordusu arasında koordinasyon odasının kurulduğunu söyledi.

Adil, “Gelecekte ne olup, ne olmayacağıyla ilgili açıklama yapmak için henüz erken, taraflar güvenlik boşluklarının doldurulup kontrol altına alınması konusunda anlaştı. Çünkü o noktalar DAİŞ’in hareketlilik ve güçlenme alanları oldu” dedi.

Bir gazetecinin hükümetin Gazze savaşıyla ilgili tutumuna yönelik sorusunu yanıtlayan Adil, “Biz bu bölgede diplomatik, barışçıl ve sorunların çözümüne dönük bir mekanizmaya ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Biz İsrail ve Filistinliler arasındaki savaş ve bölgedeki bütün çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesinden yanayız” ifade etti.