Irak liderleri: Silah devletin elinde olmalı

ERBİL (K24)

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Irak Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Sayın Faik Zeydan ülkenin güvenlik durumunu, Haşdi Şabi ile hükümet güçleri arasındaki gerginliği ve seçim sürecini değerlendirdi.

Berhem Salih’in liderliğinde yapılan toplantıda, Irak’ın egemenliğinin korunmasına vurgu yapıldı.

Yapılan açıklamada, silahların yalnızca devletin elinde olması gerektiği ve devlet kurumlarına saygılı olunması gerektiği belirtildi.

Toplantıda seçimlerin zamanında yapılması gerektiği de gündeme geldi.

Görüşmede, Bağdat'ta yaşanan olayların ülkenin istikrarını olumsuz etkilediği, kaosun ve güvenlik ihlallerinin devam etmesinin tehlikeye yol açtığı belirtildi.

Toplantı dün Bağdat'ta Haşdi Şabi Batı Anbar Operasyonlar Komutanı Kasım Muslih’in emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmasından sonra yapılması dikkat çekti.

Dün Haşdi Şabi üst düzey komutanları, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile bir araya gelerek, gözaltına alınan Haşdi Şabi komutanının Haşdi Şabi Başkanlığına teslim edilmesine karar verilmişti.

Kasım Muslih, Kerbela'daki sivil aktivistlerin öldürülmesinde parmağı olduğu iddia ediliyor.