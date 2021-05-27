Covid-19: Kürdistan Bölgesi'nde son 24 saatte 5 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs dolayısıyla son 24 saatte 5 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 9 bin 834 Covid-19 testi yapılırken, 670 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 749 kişi sağlığına kavuşurken, 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 840 bin 764 Covid-19 testi yapılırken, 168 bin 27 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 153 bin 105 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 253 kişi yaşamını yitirdi.

10 bin 669 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.