Erbil'de Suriye'nin yeni anayasası için özel toplantı yapıldı

ERBİL (K24)

Berçav İletişim ve Demokrasi'nin Gelişimi Örgütü’nün başkent Erbil’de düzenlediği toplantıda Suriye yeni anayasasında Kürtlerin rolünün önemi konuşuldu.

Toplantıya Suriye Anayasa Komitesi'nin bir üyesi, aralarında Kürt siyasi partileri, sivil toplum kuruluşları, bağımsız kişi ve katılımcılar katıldı.

Toplantıda, Suriye'nin gelecekteki anayasasının rolü tartışıldı.

K24’e konuşan Berçav İletişim ve Demokrasi'nin Gelişimi Örgütü Başkanı Faruk Haci Mustafa şunları söyledi:

"Suriye’nin tarihinde Kürtlerin adı anayasada, hatta kanunlarda bile yazılmamıştır. Kürtlerin anayasa meclisindeki varlığı ve üyeliği çok zayıf, tek bir kişi var. İnsanlarımız bizden eylem ve faaliyetlerde bunulmamızı istiyor. Bütün partiler harekete geçmeli. Sesimizi herkese ulaştırmalıyız. Bu anayasadan ne istediğimizi bilmemiz gerekiyor."

Toplantıya katılan Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) bir üyesi özellikle Suriye'nin geleceği için komite üyeleriyle bu tür toplantıların yapılmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

ENSK üyesi, Suriye'nin geleceğiyle ilgili bu tür yüzlerce toplantının yapıldığı ve Kürtlerin her zaman rollerini oynamak istediklerini söyledi.