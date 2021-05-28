Biden, Rojava'daki petrol bölgeleri için Trump'ın verdiği muafiyeti kaldırıyor

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ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rojava’daki petrol bölgeleri için eski Başkan Donald Trump'ın bir ABD firmasına verdiği yaptırım muafiyetini uzatmayacağı bildirildi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının konuyla ilgili, adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Biden yönetiminin Rojava’daki petrol bölgelerine ilişkin yeni bir adım atmaya hazırlandığı kaydedildi.

Buna göre Biden yönetimi, geçen yıl Trump döneminde Rojava’daki petrol sahalarında iş yapabilmesi için Delta Crescent Energy adlı ABD'li enerji şirketine verilen yaptırım muafiyetini uzatmama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, daha önce getirilen yaptırımlar kapsamında ABD'li firmaların Rojava’da enerji işi yapmalarını yasaklarken, Trump yönetimi Nisan 2020'de Delta Crescent Energy firmasına yaptırım muafiyeti getirmişti.

Habere göre, Biden yönetimi, Trump dönemindeki "Suriye'deki petrolü elinde tutma" politikasını artık takip etmediği için yeni dönemde Rojava’daki petrol bölgeleri için verilen muafiyeti yenilemeyecek.

ABD'li eski büyükelçi James Cain ile eski ordu mensubu James Reese tarafından 2019 yılında kurulan Delta Crescent Energy adlı firma, Rojava’da petrol çıkarma işlemi yapıyordu.

Eski Başkan Trump, Ekim 2019'da Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesi talimatını vermiş, daha sonra bölgedeki petrol bölgelerinin kontrolünü elinde tutmak amacıyla sınırlı sayıda askerin orada kalması yönünde karar almıştı.