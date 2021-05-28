Politika

Irak’ta eski Parlamento Başkanı’na silahlı saldırı

Irak’ın Diyala vilayetinde eski Parlamento Başkanı Selim Cuburi’ye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda Cuburi’nin 2 korumasının yaralandığı bildirildi.
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Selim Cuburi
Selim Cuburi
Irak Irak Selim Cuburi silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

Irak’ın Diyala vilayetinde eski Parlamento Başkanı Selim Cuburi’nin içinde bulunduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

Cuburi’nin ofisinden yapılan açıklamada, Cuburi’nin 2 korumasının yaralandığı belirtildi.

Açıklamada Selim Cuburi’nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, saldırının kim veya kimler tarafından düzenlendiği bilgisine yer verilmedi.

Sünni bir siyasetçi olan Selim Cuburi 2014-2018 yılları arasında parlamento başkanlığı yapmıştı.

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