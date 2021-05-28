Irak’ta eski Parlamento Başkanı’na silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

Irak’ın Diyala vilayetinde eski Parlamento Başkanı Selim Cuburi’nin içinde bulunduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

Cuburi’nin ofisinden yapılan açıklamada, Cuburi’nin 2 korumasının yaralandığı belirtildi.

Açıklamada Selim Cuburi’nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, saldırının kim veya kimler tarafından düzenlendiği bilgisine yer verilmedi.

Sünni bir siyasetçi olan Selim Cuburi 2014-2018 yılları arasında parlamento başkanlığı yapmıştı.