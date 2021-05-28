Yaşam

5 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır’da kuvvetli yağışın etkili olması beklenirken, vatandaşlardan ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.
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kürdistan 5 il kuvvetli sağanak beklenti

HABER MERKEZİ

Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Kars ve Ardahan'da 6, Ağrı'da 7, Erzurum'da 11, Dersim'de 14, Erzincan ve Iğdır'da 15 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Dersim'de 33, Iğdır'da 31, Erzincan'da 30, Ağrı'da 27, Erzurum'da 26, Kars ve Ardahan'da 24 derece olması bekleniyor.

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