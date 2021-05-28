Dolar ve euroda yeni rekor

HABER MERKEZİ

Dün piyasaların kapanışına doğru hareketlenen dolar/TL 8,54'e kadar yükselirken 8,58'deki tarihi seviyelerine bir adım daha yaklaşan dolar, Kasım 2020'deki 8,5803'ü geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesini güncelledi.

Saat 10:23 itibarıyla dolar/TL dolar/TL'deki yeni zirve 8,5995 oldu.

Euro/TL de rekorunu 10,47'nin üzerine taşıdı.

STERLİN, DOLAR KARŞISINDA ÜÇ AYIN ZİRVESİNDE

Sterlin, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklenenden daha erken faiz artırımı yapacağı tahminlerinden destek bularak dolar karşısında üç ayın en yüksek seviyesini gördü; dolarda ise bugün açıklanacak enflasyon göstergelerinden PCE verisi takip ediliyor.

Sterlin dün bir BoE yetkilisinin merkez bankasının gelecek yıla kadar faizleri artırabileceği açıklamasının ardından yüzde 0,58 yükseldikten sonra bugün kazanımlarını koruyarak 1.4203 dolarda işlem gördü.

Euro/sterlin yüzde 0,04 değer kaybıyla 85.83 sterlinde seyretti.

Euro, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gevşek para politikasını destekleyen açıklamalarının ardından dün 1.2266 dolarda beş buçuk ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra gerileyerek 1.2192 dolarda işlem gördü. ECB para politikası toplantısı 10 Haziran'da düzenlenecek. Ekonomistler enflasyon göstergelerinden PCE verisinin Nisan'da yıllık bazda yüzde 2,9 artacağını tahmin ediyorlar. PCE verisi Mart'ta yüzde 1,8 yükselmişti.