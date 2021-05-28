ABD Genelkurmay Başkanı: Büyük güç çatışmasından kaçınmalıyız

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ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, Hava Kuvvetleri Akademisi mezunlarına yaptığı konuşmada, ABD'nin Çin ve Rusya ile uygun bir rekabet düzeyini sürdürmek için tehlikeli bir çizgi izlediğini söyledi.

Colorado Springs'teki yaklaşık bin 20 mezuna konuşan Milley, "Şu anda Çin ve Rusya ile büyük bir güç rekabetindeyiz, bunu rekabet seviyesinde tutmalı ve büyük güç çatışmasından kaçınmalıyız" ifadelerini kullandı.

“Teknolojik gelişme çağında yaşıyoruz” diyen Milley, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapay zeka, robotik, insan mühendisliği, hipersonik, uzun menzilli hassas ateş sistemiyle birlikte, artık insanlık tarihinde daha önce hiç var olmayan menzillerde hedefleri görebilir ve vurabiliriz. Yeni teknolojilere hakim olan, bunları doktrinle birleştiren ve onlardan yararlanmak için liderlik geliştiren ülke. Bunu en iyi yapan taraf, bir sonraki savaşın başında belirleyici bir avantaja sahip olacak."

ABD Kongresi'nin, Çin'in gelişen askeri yeteneklerine karşı koymak için ABD'nin yapay zeka ve teknolojik ilerlemelere yatırımını destekleyecek bir yasayı geçirmesi bekleniyor.

Bu kapsamda, Hava Kuvvetleri Akademisi'nden 100'den fazla mezun, ABD'nin en genç askeri şubesi olan Uzay Kuvvetleri'ne katılmaya hazırlanıyor ve ABD'nin uzaydaki teknoloji çıkarlarının korunmasına yardımcı olacak.