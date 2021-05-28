Devler Ligi’nde yaklaşık 1,8 milyar euroluk final

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, yarın Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak finalde belli olacak.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, dünyanın en değerli ligi olarak öne çıkan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de oyuncuların tahmini piyasa değeri 1,03 milyar euro, Chelsea'de ise 779,8 milyon euro oldu.

Manchester City'nin en değerli oyuncuları arasında, 100'er milyon euroluk piyasa değerleriyle Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne ve İngiliz Raheem Sterling öne çıkıyor. 70'er milyon euroluk piyasa değerleriyle Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri ve Phil Foden de takımın en pahalı diğer oyuncuları arasında yer alıyor.

CHELSEA’NİN EN PAHALI OYUNCULARI HAVERTZ VE WARNER

Chelsea'nin geçen sezon başında kadrosuna kattığı Alman oyunculardan Kai Havertz 70, Timo Werner ise 60 milyon euroluk piyasa değeriyle takımın en değerli oyuncuları sıralamasının başlarında yer alıyor.

Bu sezon rakip ağları tüm kulvarlarda 12 kez sarsarak takımın en golcü oyuncusu konumunu Werner ile paylaşan İngiliz santrafor Tammy Abraham ise 40 milyon euroluk değere sahip.