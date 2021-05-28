Diyarbakır'da yaşayan 110 santimetre boyundaki İsmail Kele kalecilik hayaline kavuştu

DİYARBAKIR (K24)

Merkez Sur ilçesi Kervanpınar Mahallesi'nde ikamet eden İsmail Kele'nin, çocuk yaşlardan bu yana süren bir futbol takımında kalecilik yapma hayali, Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Erdoğan ile tanışması sayesinde gerçekleşti.

Kulübün futsal takımına giren Kele, çıkarılan lisansla 1. Lig'de mücadele eden takımda 3. kaleci olarak antrenmanlara başladı.

Kele, eylül ayında Van'da düzenlenecek Türkiye Görme Engelliler Futsal 1. Lig Şampiyonası'nda görev üstlenmek istiyor.

Hayaline kavuşan İsmail Kele'nin bir diğer hedefi olan "Dünyanın en kısa kalecisi" unvanına kavuşması için de kulüp yönetimi tarafından girişimde bulunulacak.

K24’e konuşan, “Çocukluktan bu yana futbol oynuyorum ve bu sporu çok seviyorum. Üst liglerde futbol oynama imkanım olmadı, ancak hayalim gerçekleşti, bu yüzden çok mutluyum. Futbol çok güzel” dedi.

K24’e konuşan Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Erdoğan ise, “İsmail’in köyüne gitmiştim ve onun çay dağıttığını görmüştüm. Dikkatimi çekmişti ve onunla temasa geçtim. Kaleci olma istediğini fark ettim” ifadelerini kullandı.

Kaleci olması için İsmail Kele’ye yardım ettiklerini söyleyen Erdoğan, “Kele canla başla çalıştı. Onun azmini görünce, kaleci olmasına fırsat verdik” şeklinde konuştu.