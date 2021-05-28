Başkan Barzani’nin kitabının Kurmanci baskısı çıktı

İSTANBUL (K24)

Başkan Mesud Barzani’nin kaleme aldığı “Tarihe Not” adlı kitap, Kürtçenin Kurmanci lehçesiyle Avesta Yayınlarından “Bo Dîrokê” ismiyle çıktı.

Kitabın çevirisi gazeteci-yazar Arif Zêrevan tarafından yapıldı.

Kitapta dünden bugüne Kürdistan’ın kısa tarihi, bağımsızlık referandumu sürecindeki gelişmeler, Kürdistan, Irak ve bölgeye dair değerlendirmeler yer alıyor.

Kitapta, “Son yüzyıldır Kürdistan halkı Irak devletiyle barış, eşitlik ve ortaklık içinde yaşamak için elinden gelen yaptı. Ancak Irak devleti Kürtleri marjinalleştirmek, Araplaştırmak, inkar etmek; Kürtlere soykırım uygulamak gibi pek çok yolu denedi. Kürtler, bu nedenlerden dolayı referandum gerçekleştirdi. Referandum, Kürdistan halkının yüz yıllık zorlu yaşamına karşın modern ve barışçıl bir anlayış göstermiştir” ifadeleri yer alıyor.

Başkan Barzani, söz konusu kitabında, Kürtlerin meşru ve barışçıl taleplerine silah, zulüm ve şovenizmle yaklaşıldığını vurguluyor.

Kitabın Türkçe çevirisi de yakın zamanda yayımlanacak.