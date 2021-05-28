Politika

Demirtaş’a 2.5 yıl hapis cezası

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yönelik sözlerinden dolayı “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Selahattin Demirtaş
Selahattin Demirtaş
türkiye HDP Selahattin Demirtaş Dava Hapis cezası

HABER MERKEZİ

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde Yüksel Kocaman'a yönelik "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Demirtaş ile tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu. Demirtaş ve müşteki Kocaman'ın avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Üzerine atılı suçlamaları reddeden Demirtaş, davanın politik olduğunu söyledi.

Demirtaş’ın avukatları da müvekkilinin ifadelerinde suç unsuru bulunmadığını belirterek, beraat istedi.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, Demirtaş'a "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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