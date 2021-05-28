Yaşam

Teslim olmak için polis merkezine helikopterle gitti

Yeni Zelanda'da polis merkezine helikopterle giderek teslim olan firari suçlunun avukatı, müvekkilinin helikopter kiralama nedeninin “şık bir şekilde ortaya çıkmak” olduğunu söyledi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
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HABER MERKEZİ

Yeni Zelanda’da silahlı saldırıyla suçlanan firari James Bryant, North Otago'da küçük bir kasabada 5 hafta saklandıktan sonra teslim olmaya karar verdi.

​Waianakarua'da geçirdiği zamanı güzel değerlendirdiğini ve bol bol yoga yaptığını anlatan Bryant, halk için bir tehlike olarak etiketlenmekten endişe duyduğundan teslim olmaya karar verdiğini belirtti.

Bryant'ın avukatı Arthur Taylor, müvekkilinin kendisiyle temasa geçip olaysız teslim olmak istediğini söylediğini kaydetti.

James Bryant'ın helikopter kiralayarak polis merkezine gittiğini aktaran Taylor, müvekkilinin helikopter kiralama nedeninin “şık bir şekilde ortaya çıkmak” olduğunu ifade etti.

Silahlı saldırıda bulunmak ve kasten adam yaralamaktan aranan Bryant'ın polis merkezinde gözaltına alındığı bildirildi.

Polis, halkı, Bryant'ın tehlikeli olduğu ve kendisine yaklaşılmaması gerektiği konusunda uyarmıştı.

 

 

 

 

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