KDP ve KYB’den üst düzey görüşme
ERBİL (K24)
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Kosret Resul Ali’yi ziyaret etti.
Süleymaniye’deki görüşmede, KDP’li Fazıl Mirani, KYB’li Kosret Resul’un sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Görüşmede, Resul, Mirani’ye teşekkür ederken, Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki gelişmeler değerlendirildi.
Ayrıca görüşmede, Kürdistan halkının hedeflerine ulaşması için birliğin önemine vurgu yapıldı.