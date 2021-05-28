Yunanistan Başbakanı: Türkiye provokasyona son vermeli

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AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile ortak basın toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilerin düzelmesini istedikleri söyleyerek "Çabaladığımız ve arzuladığımız Ankara ile elzem yakınlaşmanın gerçekleşebilmesinin tek yolu, provokasyonlar, yasadışı eylemler ve saldırgan söylemlerin sona ermesidir" dedi.

Miçotakis, "Türkiye'nin ölçülü adımları, Avrupa tarafından gelecek adımları da hızlandıracaktır'' diye ekledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın davetine icabetle 30-31 Mayıs'ta Yunanistan'a çalışma ziyareti düzenleyecek Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Atina’ya geçmeden önce, 30 Mayıs'ta Batı Trakya’yı ziyaret edecek, ayrıca Selanik’e de gidecek.

Çavuşoğlu’nun ziyaretinde Doğu Akdeniz ve Ege’deki krizlerin yanı sıra göçmenler, ikili ilişkiler ve Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde yaşayan Türk toplumunun durumunun ele alınması bekleniyor.