Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
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kürdistan coronavirüs Covid-19 Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 637 Covid-19 vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 9 bin 908 Covid-19 testi yapılırken, 637 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 860 kişi sağlığına kavuşurken, 8 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 850 bin 672 Covid-19 testi yapılırken, 168 bin 664 kişide Covid-19 tespit edildi.

Şimdiye kadar 153 bin 965 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 261 kişi yaşamını yitirdi.

10 bin 438 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.

 

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