Rusya: Açık Semalar Anlaşması'nın dağılmasının tek sorumlusu ABD

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Açık Semalar Anlaşması’nın dağılmasının tüm sorumluluğunun, anlaşmaya geri dönmeyi reddeden ABD'ye ait olduğunu kaydederek, Washington'un Avrupalı müttefiklerinin çıkarlarını ihmal ettiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın, ülkesinin eski Başkan Donald Trump'ın kararıyla çekildiği Açık Semalar Anlaşması'na yeniden taraf olmayacağını Moskova'ya bildirmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'un Açık Semalar Anlaşması'na geri dönmeme kararı aldığını Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bildirdi. ABD, bir yıl önce olduğu gibi, Rusya'ya yönelik gerçekle hiçbir ilgisi olmayan aşırı siyasallaştırılmış suçlamalarla yıkıcı kararını haklı çıkarmaya çalıştı. Washington, attığı bu adımla da bir kez daha, yalnızca Avrupa’nın güvenliğini değil, Donald Trump yönetiminin aldığı kararın yeniden değerlendirilmesini isteyen müttefiklerinin çıkarlarını ihmal ettiğini gösterdi" ifadelerine yer verildi.

"Açık Semalar Anlaşması’nın dağılmasının tüm sorumluluğu ABD’ye ait" değerlendirmesine yer verilen açıklamada, Washington'un, Avrupa'nın güvenliğini makul temelde güçlendirme görevine olumlu katkı sağlama şansını kaçırarak büyük bir hata daha yaptığı vurgulandı.

Açıklamada, "Nihayetinde, kendi güvenlikleri de güçlenmemiş olacak. Rusya, Açık Semalar Anlaşması’nı korumak için uzun süre boyunca mümkün olan her şey yaptı. Sabırlıydık ve ABD yönetimine daha önce alınmış dar görüşlü kararı gözden geçirme fırsatını tanıdık. Ancak bu olmadı" denildi.