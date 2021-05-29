Haşdi Şabi yöneticileri karşı karşıya: ‘Böyle giderse dağılma olur’

HABER MERKEZİ

Şarkul Avsat’ta yer alan habere göre Haşdi Şabi Kurulu Başkanı Hadi Amiri’nin evinde gerçekleşen toplantıda; Haşdi Şabi Anbar Operasyonlar Komutanı Kasım Muslih’in gözaltına alınması, Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’de yaşanan gerginlik ve olayların yol açtığı gelişmeler nedeniyle milis grubu yetkilileri arasında anlaşmazlık çıktı.

Toplantıda bazı Haşdi Şabi yetkililerinin, ortaya konulan eylemlerden rahatsızlık duyduğunu belirttiği ve yaşananların Irak’ın egemenliğine ve yasalara aykırı olduğunu ifade ettiği öğrenildi. Yetkililer, bu tür tutumların, Haşdi Şabi’yi dağılmaya götüreceği uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Gazeteye konuşan bir kaynak, adli gözetimde olan Kasım Muslih’in, sivil aktivist ve göstericilerin ölümünde parmağı olan bazı Haşdi Şabi yetkililerinin ismini verdiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Haşdi Şabi Anbar Operasyonlar Komutanı Kasım Muslih’in gözaltına alınması sonrası Haşdi Şabi’ye bağlı bazı milis grupları başkent Bağdat’ta, hükümet kurumları ile diplomatik temsilciliklerin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’yi kuşatarak Muslih’in serbest bırakılmasını istemişti.

Irak güvenlik güçlerinin müdahale etmesiyle gerginlik yaşanmıştı.

Milisler, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’ye tehditlerde bulunarak Muslih’in serbest bırakılmasını istemişti.