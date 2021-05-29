İran güçlerinden Kürt kolberlere saldırı

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Doğu Kürdistan İnsan Hakları Örgütü’nün (Hengaw) raporuna göre, Kirmaşan kentine bağlı Serpêla Zehaw kasabasının Teng Hema bölgesinde, İran devlet güçleri Kürt kolberlere saldırdı.

İran devlet güçlerinin saldırısı sonucu 28 yaşındaki Qubad Rahmani adlı Kürt kolberin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Hengaw’ın raporuna göre, geçen ay İran güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği saldırılarda en az 24 Kürt kolber öldürüldü veya yaralandı.

İran rejimi, Kürdistan Bölgesi ile Doğu Kürdistan sınırında kolberlerin geçişine resmi olarak izin vermediği için maddi durumları kötü olan binlerce Kürt, ölüm tehlikesine rağmen kolberlik yapmak zorunda kalıyor.

Bununla birlikte her yıl onlarca kolber (sırtında yük taşıyarak sınır ticareti yapan kişiler) İran güçlerinin hedefi oluyor.