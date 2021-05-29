Hristiyan köylüler TSK-PKK çatışmaları nedeniyle evsiz kaldı

DUHOK (K24)

PKK ile Türk ordusu arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Duhok’un Kani Masi nahiyesine bağlı Hristiyan köyü Çelkê, yaklaşık bir ay önce boşaltıldı. Evlerini terk eden köylülerin çoğu Derkar nahiyesindeki kampta zor şartlarda yaşamını sürdürüyor.

K24’e konuşan Çelkê sakini bir kadın, “Göç yollarına düştüğümüz için üzüntüden hastalandım. PKK ile Türkiye gitsinler kendi topraklarında savaşsınlar. Bizim çocuklarımız da Peşmerge’dir ve savaştılar da ancak Türkiye topraklarına geçmediler. Sadece kendi topraklarını korudular. PKK sınırlarımızdaki dağlara gelip yerleşmiş, Türkiye de top saldırıları düzenliyor. Bu resimde zarar gören biz oluyoruz” dedi.

Bir başka Çelkê sakini vatandaş ise, “Bağ ve bahçelerimizin tamamı kurudu çünkü PKK ile Türkiye arasındaki çatışmalar nedeniyle terk ettik. Gidip sulayamıyoruz. Bölgemizdeki otlak alanların büyük bölümü de yandı” diye konuştu.

Derkar Nahiye Müdürü Edib Cafer, K24’e yaptığı açıklamada, “Çelkê köyü sakinleri bölgemize göç ettiğinde durumları çok kötüydü. Eldeki imkanlarla kendilerine yardım ediyoruz” dedi.