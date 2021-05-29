DAİŞ’li aileleri döndü, Musullular tedirgin

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Rojava’daki Hol Kampı’nda kalan bazı DAİŞ’li aileleri, Musul’un güneyindeki Ceda Kampı’na yerleştirildi. Kampta yoğun güvenlik önlemleri alınsa da Geyare nahiyesi sakinleri korku ve endişeye kapılmış durumda.

AFP’ye konuşan Geyare sakini Omar al-Lahibi, babasının DAİŞ’liler tarafından öldürüldüğünü söylüyor. DAİŞ’lilerin bölgeye yerleştirilmesinden endişeli olduklarını ve bu karara kızgın olduklarını belirten al-Lahibi, “Bizim yanlış kendilerinin doğru olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden bir arada yaşayamayız. Geyare birçok şehit ve kurban verdi. Ninova’da kurtarılan ilk bölgedir ancak şimdilerde DAİŞ ve kalıntılarının çöplüğüne dönüşmüş durumda” diyor.

Geyare yetkilileri kampta çok sayıda güvenlik gücü görevlendirildiğini açıklasa da halk endişe içinde.

Geyare Nahiye Müdürü Salah Hasan Cuburi, “Kampta çok sayıda güvenlik gücü bulunuyor, bu yüzden bölgenin güvenliğinin etkileneceğini düşünmüyorum. Çünkü bölgede huzur ortamı var ve halk da yardımcı oluyor” diye konuştu.

Irak hükümeti ile Uluslararası Koalisyon arasında imzalanan anlaşmaya göre 93 DAİŞ’li ailesinden oluşan ilk kafile Ceda Kampı’na getirildi. Önümüzdeki süreçte diğerlerinin de getirilmesi bekleniyor.