Kürdistan Spor Günü: Birçok kentte etkinlikler düzenleniyor

ERBİL (K24)

Bugün Kürdistan Spor Günü ve Kürdistan Bölgesi’nin birçok kentinde bugün dolayısıyla çeşitli spor etkinlikleri düzenleniyor.

8 kentte belirlenen 21 noktada, 14 saat boyunca etkinlikler devam edecek. Bu kapsamda 20 yarışma ve 27 etkinlik düzenleniyor.

Dün Süleymaniye’de maraton düzenlenirken, bugün Soran ilçesinde sabah 09.00’da koşu yarışması yapıldı. Duhok’ta ise 250 bisikletli, düzenlenen yarışmada ter döktü. Erbil’de ise olimpik havuzda yüzme yarışı yapılıyor.

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Kürdistan’da spor kültürünün yaygınlaşması için Kürdistan Spor Günü düzenleniyor.

İlk olarak 2019 yılında kutlanan spor gününün, her yıl 29 Mayıs’ta çeşitlik etkinliklere sürdürülmesi planlanıyor.