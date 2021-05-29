Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vaka ve ölümlerinde düşüş

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte Covid-19 vakalarında ve virüs kaynaklı ölümlerde önemli oranda düşüş kaydedildi.
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Salgında son durum
Salgında son durum
kürdistan Kürdistan Bölgesi Covid-19

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi’nde coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son 24 saatlik verileri paylaştı.

5 bin 553 yeni test yapılırken, sadece 198 kişinin testi pozitif çıktı. 5 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Erbil’de 16, Süleymaniye’de 32, Duhok’ta ise 150 yeni vaka tespit edilirken, Halepçe, Germiyan ve Raperin’de vakaya rastlanmadı.

Bin 104 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

Bu verilerle birlikte oluşan genel tablo şu şekilde:

Test: 1 milyon 856 bin 225

Vaka: 168 bin 862

Tedavisi süren: 9 bin 527

Ölüm: 4 bin 266

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