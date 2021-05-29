Kılıçdaroğlu'ndan referandum çağrısı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açılış töreninde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

“Bir saray iktidarı Türkiye Cumhuriyeti devletinin sorunlarını çözemez” diyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a erken seçim için referandum çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Referandum istiyorsan gel kardeşim, sandığı koyalım millete soralım, erken seçim istiyor musun istemiyor musun, istiyorsa erken seçime gidelim” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “Sedat Peker’den 10 bin dolar alan” bir siyasetçi olduğu yönündeki iddiasına değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Mafya, bir siyasetçiyi her ay 10 bin dolarla besliyorsa orada ahlak olmaz. İçişleri Bakanı diyor ayda 10 bin dolar rüşvet alıyor diye. Ben merak ediyorum kim bu? Erdoğan kim bu rezil adam diye soruyor mu? Sormuyor. Bir ülkenin cumhurbaşkanı kendi atadığı bakanın söylediği bir siyasetçiye 10 bin dolar rüşvet veriyorlar dediğini duyduğunda ne yapar ahlaklı adamsa çağırır İçişleri Bakanı'nı. Böyle bir adamın siyasette yeri yoktur demesi lazım. Milletvekiliyle parlamentonun derhal harekete geçmesi lazım. Özellikle AK Partiye ve MHP'ye oy veren saygı değer vatandaşlarıma sesleniyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, “10 bin dolar alıyorsa o kişi nereden ve kimlerden besleniyor? O siyasetçi millete mi mafyaya mı hizmet ediyor? Milletin verdiği para belli. Emekliysen aldığın aylık bellidir. Ama onun kat ve kat üzerinde rüşvet veriyorsanız ve o da kabul ediyorsa bunun üzerinde hepimizin durması, hepimizin isyan etmesi lazım” diye konuştu.