Irak: Ninova’da 12 DAİŞ’li yakalandı

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Irak Haber Ajansı (INA) tarafından alınan bir istihbarat bildirisinde, Irak Ulusal İstihbarat Servisi’nin İçişleri Bakanlığı'ndaki ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda Ninova vilayetinin farklı bölgelerinde 12 DAİŞ mensubunun yakalandığı belirtildi.

Bildiride, arananlar listesinde yer alan örgüt üyelerinin yapılan ilk soruşturmalarda, güvenlik güçlerine ve vatandaşlara yönelik bir dizi terör operasyonuna katıldıklarını belirtildi.

DAİŞ mensuplarının, örgüte karşı yürütülen operasyonlar sırasında ve sonrasında vatandaşları tehdit altındaki örgütün çetelerine katılmaya çağırdıklarını itiraf ettikleri ifade edildi.

Bildiride ayrıca DAİŞ mensupları hakkında yasal adımların atıldığı kaydedildi.