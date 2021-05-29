Politika

Irak: Ninova’da 12 DAİŞ’li yakalandı

Irak Ulusal İstihbarat Servisi (INIS), bugün Ninova'nın farklı bölgelerinde 12 DAİŞ mensubunun yakalandığını duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
Irak Irak Ninova DAİŞ operasyon

HABER MERKEZİ

Irak Haber Ajansı (INA) tarafından alınan bir istihbarat bildirisinde, Irak Ulusal İstihbarat Servisi’nin İçişleri Bakanlığı'ndaki ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda Ninova vilayetinin farklı bölgelerinde 12 DAİŞ mensubunun yakalandığı belirtildi.

Bildiride, arananlar listesinde yer alan örgüt üyelerinin yapılan ilk soruşturmalarda, güvenlik güçlerine ve vatandaşlara yönelik bir dizi terör operasyonuna katıldıklarını belirtildi.

DAİŞ mensuplarının, örgüte  karşı yürütülen operasyonlar sırasında ve sonrasında vatandaşları tehdit altındaki örgütün çetelerine katılmaya çağırdıklarını itiraf ettikleri ifade edildi.

Bildiride ayrıca DAİŞ mensupları hakkında yasal adımların atıldığı kaydedildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Her Hakkı Saklıdır
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar