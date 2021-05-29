Kuzey Kore’de çocuklar ‘gönüllü olarak’ madenlerde çalışıyor

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Kuzey Kore'nin devlet haber ajansı KCNA'nın haberine göre "zor alanlarda çalışmak için gönüllü" olanlar arasında okuldan yeni mezun olan yaklaşık 700 yetim de var.

Haberde "Yetim okullarının mezunları ülkenin refah mücadelesinde ve sosyalist inşası için büyük şantiyelerde çalışmaya gönüllü oldular" ifadesi yer aldı.

Haberde, yetimhanelerde büyüyen bu çocukların yaşları belirtilmedi, ancak ortaokuldan mezun oldukları biliniyor. Ayrıca devlet gazetelerinde yayınlanan fotoğraflarda henüz ergenlik yaşına yeni ulaşmış çocukların olduğu dikkat çekiyor.

Birleşmiş Milletler (BM), bağımsız raporlara dayanarak, Kuzey Kore'de Covid-19 salgınını kontrol altına almak için uygulanan katı tedbirlerin, insan hakları ihlallerine neden olduğunu ve insanları açlığa mahkum ettiği uyarısında bulundu.

İnsan hakları uygulamalarına ilişkin 2020 ABD Dışişleri Bakanlığı raporuna göre, Kuzey Kore'de 16 ve 17 yaşlarında çocuklar, 10 yıllık dönemler için inşaat programlarında ağır şartlarda çalıştırılıyor.

Raporda, Kuzey Kore yasalarının zorla çalıştırmayı yasaklamasına rağmen, "Zorunlu çalıştırma nedeniyle öğrenciler fiziksel ve psikolojik yaralanmalar, yetersiz beslenme, tükenme ve büyüme yetersizliklerinden muzdarip" denildi.

Kuzey Koreli yetkililer ise, insan hakları ihlallerine ilişkin haberleri yalanladı ve konuların 'düşmanları tarafından' politize edildiğini iddia ediyor.