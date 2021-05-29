Keskin: Başkan Barzani’nin kitabında gizli belgeler gün yüzüne çıkarılmış

Azad ALTUN / İSTANBUL (K24)

Başkan Mesud Barzani’nin son kitabı “Tarihe Not” kitabı Kürtçenin Kurmanci lehçesiyle “Bo Dîrokê” adıyla dün Avesta Yayınlarından çıktı.

Gazeteci-yazar Arif Zêrevan tarafından Kurmanciye çevrilen kitapta, dünden bugüne Kürdistan’ın kısa tarihi, bağımsızlık referandumu sürecindeki gelişmeler, Kürdistan, Irak ve bölgeye ilişkin bilgiler yer alıyor.

K24’e konuşan Avesta Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Keskin, ‘Tarihe Not’ kitabının bundan birkaç ay önce Kürtçenin Sorani lehçesiyle çıktığını ifade ederek, şimdi ise Kurmanci lehçesiyle yayımladıklarını, haziran ayında da kitabın Türkçe çevirisinin çıkacağını belirtti.

Kitabın özel ve normal iki basımının yapıldığını kaydeden Keskin, önümüzdeki haftalarda dağıtımının yapılacağını belirterek, “Bu kitap esasen hem içerik hem de isim olarak tarihi bir belgedir. Sadece son 10-15 yılda yaşanan gelişmeler değil, aynı zamanda Kürdistan'ın bağımsızlık referandumu sonrasını da anlatan, Kürtlerin ve Kürdistan'ın son yüzyılının tarihinin bir özetidir. Birçok diyalog, diplomatik ilişkiler, gizli belgeler ve daha birçok şey bu kitapta yer alıyor. Birçok konuyu tartışmaya açacağına inanıyorum” dedi.

Başkan Barzani'nin kitabında, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeler de yer alıyor.

Başkan Barzani ile yaptığı özel bir görüşmede Biden, “Benim ve senin ömrün bağımsız Kürdistan devletine yetecektir” diyor.

Abdullah Keskin konuyla şunları söyledi:

“Gizli belgelerin açığa çıkarılması önemli bir gelişme. İlk defa bir Kürt aktörü bu gizli ilişki ve görüşmeleri dünya kamuoyuna açıklıyor. Bu adımın bir başlangıç olmasını umuyorum.”

"KENDİ TARİHİMİZİ KENDİMİZ YAZMALIYIZ"

“Joe Biden bunu söylediğinde sıradan bir insan değildi, ABD Başkan Yardımcısı'ydı ve bugün kendisi ABD’nin başkanıdır” diyen Keskin, şunları kaydetti:

“Daha önce de böyle şeyler duyduk. Ama bu sürecin Kürtler tarafından yönetilmesi gerektiğine inanıyorum. Tarihimiz şimdiye kadar dışımızdaki insanlar tarafından özellikle de zayıf olanlarımız tarafından yazıldı. Misyonerlerden tutun Kürdistan'da savaşlara katılan askerlere kadar... Biz Kürtler ‘Artık bu meselelere neden el atmıyoruz’ diyoruz. Biz kendi tarihimizi kendimiz yazmıyoruz. Bu kitap bunun çok güzel bir örnek olduğuna inanıyorum. Bu örneklerin detayları henüz bilinmiyor veya yazılı değil. Bağımsızlık referandumuna öncülük eden en önemli aktör, bu süreçte kendi halkı adına, Irak, komşu ülkeler, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ile yaptığı görüşmenin tüm detaylarını ve görüşmelerini yazdı. Umarım bu bir başlangıç olur.”