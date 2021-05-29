Brentford ilk kez Premier Lig’e çıktı

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İngiltere Championship play-off finalinde Brentford, Swansea City'i 2-0'lık skorla mağlup ederek Premier Lig'e yükseldi. Kırmızı-siyahlı ekip, bu sonuçla tarihinde ilk kez Premier Lig'e çıkma başarısını gösterdi.

Brentford, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan maça hızlı başladı. Ivan Toney, 10’uncu dakikada kaydettiği penaltı golüyle takımını 1-0 öne geçirdi.

20’nci dakikada ise Emiliano Marcondes, fileleri havalandırarak Brentford adına farkı ikiye çıkardı. İlk yarı, 2-0'lık skorla bitti.

İkinci yarıda ise başka gol olmadı. Swansea City'den Jay Fulton, 65’inci dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Brentford, karşılaşmanın 2-0'lık skorla tamamlamasıyla tarihinin en büyük başarısını göstererek 2021-22 sezonunda Premier Lig'de boy gösterme hakkını elde etti.