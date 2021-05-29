Yaşam

Diyarbakır’da yangın: Yüzlerce dönümlük arazi kül oldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Yarımca ve Dervişhasan mahalleleri arasındaki ekili alanda çıkan yangın nedeniyle bölgedeki yüzlerce dönümlük arazi kül oldu.
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kürdistan Diyarbakır Sur yangın

HABER MERKEZİ

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Yarımca ve Dervişhasan Mahalleleri arasındaki ekili alanda yangın çıktı.

Enerji nakil hatlarının temasından kaynaklı çıktığı değerlendirilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Köylüler itfaiyeye haber verdi ancak Diyarbakır merkezden çıkan ekipler yetişinceye kadar çevredeki vatandaşların uzun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Bin dönümün üzerinde ekili alan küle döndü.

Tarla sahipleri, bölgeye yakın noktada itfaiye istasyonunun olmaması sebebiyle olası yangınlarda itfaiye ekiplerinin geç gelmesi sebebiyle mağdur olduklarını ve yetkililerden bu soruna çözüm bulunmasını istedi.

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