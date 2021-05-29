4 Haşdi Şabi yöneticisi daha gözaltına alındı

ERBİL (K24)

Irak’ta erken seçimlerin yaklaşmasıyla hükümetle Şii milis grubu Haşdi Şabi arasındaki kriz derinleşiyor.

Geçtiğimiz günlerde Haşdi Şabi Anbar Operasyonlar Komutanı Kasım Muslih’in tutuklanması ardından, bugün de Kerbela’da Hasan Misbah ve 3 Haşdi Şabi yöneticisinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Haşdi Şabi Anbar Operasyonlar Komutanı Kasım Muslih terör suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kasım Muslih’in, Kerbela’daki sivil aktivistleri öldürme ve ABD güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne yapılan roketli saldırılarda parmağı olduğu iddia ediliyor.

Tutuklamanın ardından Haşdi Şabi’ye bağlı bazı milis grupları başkent Bağdat’ta, hükümet kurumları ile diplomatik temsilciliklerin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’yi kuşatmıştı.

Irak güvenlik güçlerinin müdahale etmesiyle gerginlik yaşanmıştı.

Milisler, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’ye tehditlerde bulunarak Muslih’in serbest bırakılmasını istemişti.

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Haşdi Şabi Enbar Operasyonlar Komutanı Kasım Muslih’in durumununa ilişkin yazılı açıklamasında, "Başkomutanın talimatı gereği, güvenlik gücü sabah saatlerinde terör suçu ve hakkındaki şikayetlerden yola çıkarak birini (Haşdi Şabi Enbar Komutanı) tutukladı" ifadesini kullanmıştı.

Haşdi Şabi’nin Yeşil Bölge’yi kuşatmasıyla ilgili de Kazimi, "Silahlı bazı güçler tarafından yapılan silahlı gösteriler Irak Anayasasına ve yürürlükte olan yasalara aykırıdır. Bu konu hakkında da acil inceleme başlatılması talimatı verdik" demişti.