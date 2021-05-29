WHO’dan Rojava’ya 17 bin 500 doz Covid-19 aşısı daha

HABER MERKEZİ

Rojava’daki Özerk Yönetim’e bağlı Sağlık Kurulu Eş Başkanı Dr. Cıwan Mustafa, WHO’nun Rojava’ya 17 bin 500 AstraZeneca doz aşısı daha gönderdiğini açıkladı.

Dr. Cıwan Mustafa, WHO’nun Covid-19 salgınına karşı Rojava’ya gönderdiği aşılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

WHO’yla ilişkilerinin devam ettiğini belirten Dr. Mustafa, “Coronavirüs salgını ile birlikte tüm dünya halklarına aşı sağlamak WHO'nun görevidir.

Halkın sağlığını ve sağlık haklarını korumak için Sağlık Kurulu Eş Başkanlığı olarak uğraştık ve 17 bin 500 doz aşı daha bölgeye gönderildi” dedi.

WHO'nun Rojava'ya bir daha aşı gönderme sözü verdiğini belirten Dr. Mustafa, bölgenin yaklaşık 1 milyon iğneye ihtiyacı olduğunu kaydetti.

K24 muhabiri, 25 Mayıs’ta Haseke’de aşılama sürecinin başladığını ve ilk önce sağlık çalışanlarının aşı olduğunu, ardından yaşlı ve ağır hasta olanlara aşı yapılacağını bildirmişti.