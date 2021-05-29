İran: Irak 125 milyon dolarımızı serbest bırakacak

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Reuters’ın haberine göre İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, Irak’ın, bloke edilen paralarının 125 milyon dolarını serbest bırakacağını belirtti.

Serbest bırakılacak 125 milyon dolarla yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşısı alacaklarını belirten Rıza Erdekaniyan, “Bu para, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) öncülüğündeki Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programından (COVAX) alınacak aşılar için kullanılacak” dedi.

Iraklı yetkililerden konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

İran, Irak'ta 5 milyar dolardan fazla mali kaynağının bloke edildiğini açıklamıştı.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Bağdat’a yaptığı ziyarette "Mali kaynaklarına yönelik kısıtlamalar nedeniyle İran'ın on milyarlarca doları ülke dışında bloke edildi. İran ile çok iyi ilişkilere sahip ülkeler bile ABD yaptırımları nedeniyle mali kaynaklarımızdan yararlanmamıza izin vermedi" açıklamasında bulunmuştu.

6 Mart’ta Irak Başbakanı Mustafa Kazimi'yle telefonda görüşen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kendilerine uygulanan ABD yaptırımları kapsamında Irak'ta bloke edilen mali varlıklarını geri istemişti.