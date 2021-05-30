Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea

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İki İngiliz ekibi Manchester City ve Chelsea’nin karşılaştığı Şampiyonlar Ligi finali nefes kesen mücadeleye sahne oldu.

Portekiz’in Porto şehrinde oynanan ve 14 bin kişinin tribünden izlediği mücadeleyi Chelsea 1-0 kazanmayı başardı ve Londra temsilcisi ikinci kez kupayı müzesine götürmüş oldu.

Maçtaki tek gol 42’nci dakikada Kai Havertz’ten gelirken, Alman futbolcu kariyerindeki 12’nci Şampiyonlar Ligi maçında ilk golünü kaydetmiş oldu.

Manchester City’de Kevin de Bruyne, Chelsea’de Thiago Silva sakatlanarak maçı tamamlayamadı. Manchester City formasıyla son maçına çıkan Sergio Aguero, son 10 dakikada forma giyebildi.

Dragao Stadı’ndaki maçı kazanarak şampiyon olan Chelsea, 2012’den sonra ikinci kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürerek, Devler Ligi’ni iki veya daha fazla kazanan 13’üncü takım oldu.

Manchester City ise, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele etti ve sahadan boynu bükük ayrıldı.