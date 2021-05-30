Politika

İngiltere Başbakanı gizli törenle evlendi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, nişanlısı Carrie Symonds ile Westminster Katedrali'nde gizli törenle evlendi.
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Symonds - Johnson
Symonds - Johnson
avrupa Boris Johnson İngiltere

HABER MERKEZİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 56 yaşındaki Başbakan Boris Johnson, 33 yaşındaki nişanlısı Carrie Symonds'la Westminster Katedrali'nde aile üyeleri ve arkadaşlarının katıldığı 30 kişilik küçük bir törenle evlendi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara, konuya ilişkin resmi açıklama yapmaktan kaçındı.

Kuzey İrlanda'daki bölgesel hükümetin başbakanı ve Demokratik Birlik Partisi (DUP) lideri Arlene Foster, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Johnson ve Symonds'ı evlilikleri dolayısıyla tebrik etti.

Aralık 2019'dan bu yana nişanlı olan çiftin Wilfred Lawrie Nicholas Johnson isimli bir erkek çocukları var.

Johnson'ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyor.

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