Rusya: El Nusra, İdlib’de 45 kez ateş açtı

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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, son 24 saat içinde El Nusra Cephesi (Heyet Tahrir Şam) militanlarının İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesinde 45 kez ateş açtıkları belirtildi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugün düzenlenen basın toplantısında İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesinde son 24 saat içinde El Nusra Cephesi (Heyet Tahrir Şam) militanlarının 45 kez ateş açtıklarını belirtti.

Tuğamiral Kulit, “İdlib gerginliği azaltma bölgesinde El Nusra Cephesi mensuplarının mevzilendiği noktalardan İdlib’de 25, Lazkiye’de 12, Hama’da 8 kez olmak üzere 45 kez (Suriye tarafının verilerine göre ise 40 kez) ateş açıldığı tespit edildi” açıklamasında bulundu.

Kulit ayrıca bugün İdlib vilayetinde sınava katılmak amacıyla Serakip yakınlarında Trumba kontrol noktasına doğru hareket eden bir grup öğrencinin militanlar tarafından bırakılmayıp geri gönderildiği bilgisini verdi.

Rus komutan, 27 Mayıs'tan itibaren Suriye Eğitim Bakanlığı'nın girişimiyle Rus merkezinin desteğiyle İdlib, Rakka, Deyr ez Zor ve Halep vilayetlerinde İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesindeki yerleşim birimlerinden ve Suriye hükümeti tarafından kontrol edilmeyen diğer bölgelerden öğrencilerin diploma almak üzere merkezi sınavlara katılması için 6 geçiş noktasının açıldığına dikkat çekti.

Suriye’de okul mezunlarının devlet tarafından sağlanan ve uluslararası düzeyde tanınan diploma almaları için ülke yetkilileri tarafından merkezi sınavlar her yıl düzenleniyor. Geçiş noktaları, devreye girmesinden bu yana 4 bin 297 kişi tarafından kullanılabildi.