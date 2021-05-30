Kürdistan Bölgesi müzakere heyetinden Bağdat’a ziyaret

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Hükümeti Bağdat Temsilciliği İlişkiler ve İzleme Genel Müdürü Bextiyar Haci, Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani başkanlığındaki müzakere heyetinin bugün, Bağdat’a ziyarette bulunacağını söyledi.

Bextiyar Haci, ziyaretin amacının, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Irak 2021 bütçe yasasına bağlılığını yinelemek ve Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarının alınması için tüm sorumlulukların yerine getirilmesi konusunda hazır olduğunu vurgulamak olduğunu kaydetti.

Heyetin, Bağdat’ta ilgili bakanlarla bir araya gelmesi bekleniyor.