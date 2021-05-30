Covid-19 araştırması: Paris’te 5 bin kişilik ‘deney-konser’

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Fransa’nın başkenti Paris’te Bercy Spor Sergi Sarayı’nda 5 bin kişinin katıldığı ve “deney-konser” olarak adlandırılan etkinlik, salgının hızının kesildiği Fransa’da ülkenin ne kadar normale dönebileceğini görmek için bir anlamda test olarak görülüyor.

Konsere gelenlerden maske takmaları zorunluluğu dışında girişte Covid-19 testi sonucu istendi. Konserde sosyal mesafe kuralları uygulanmadı.

Deney amaçlı konseri, daha sonraki kıyaslamalar için 2 bin 500 kişi evinde izledi. Fransızlar, bu sayede bir çeşit filyasyonla (temaslı takibi) konsere gidenler ve gitmeyenler arasında salgının ne kadar arttığını ölçmeyi hedefliyor.

Deneye katılan müzikseverler, 18 ila 49 yaş grubunda, aşırı şişmanlık, yüksek tansiyon gibi ciddi bir sağlık riski taşımayanlar içinden seçildi.

ARAŞTIRMA SONUCU BİR AY İÇİNDE AÇIKLANACAK

Bağışıklık ve mikrobiyoloji uzmanlarının yakından takip ettiği bu deneyin sonuçları, normale dönüş için önümüzdeki haftalarda verilecek kararlar için önem taşıyor. Araştırma sonucunun bir ay içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Deney-konsere katılmak için yaklaşık 20 bin kişi başvurdu ve bunlar içinden 7 bin 500 kişi seçildi (5 bin konserde, 2 bin 500 evde). Negatif test sonucuyla konsere gelenler ayrıca bir de araştırma kapsamından kapılarda test yapıldı.

Daha önce buna benzer bir deney nisan ayı sonunda Barselona’da yapılmış ve 500 kişinin katıldığı konsere katılanlar arasında salgının yüksek seviyede artmadığı tespit edilmişti.

Fransa’da cuma günü 11 bin 268 Covid-19 vakası görüldü. Fransa’da halkın yüzde 36’sına en az bir doz Covid-19 aşısı uygulandı. (Kaynak: euronews)