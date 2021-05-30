Caferi: Suriye - Türkiye görüşmeleri neticesiz kaldı

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Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Beşar el-Caferi, Suriye rejimi ile Türkiye arasında görüşmelerin olduğunu söyledi.

Al Mayadeen televizyonuna konuşan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Beşar el-Caferi, “Türkiye, Golan’dan 4 kat daha büyük Suriye toprağını işgal etti” dedi.

Türkiye ile Suriye arasında güvenlik görüşmelerinin olduğuna değinen Caferi, “Suriye ile Türkiye arasında güvenlik görüşmeleri oldu, ancak neticesiz kaldı” ifadelerini kullandı.

Su sorununa dikkat çeken Caferi, Türkiye’nin Suriye’nin suyunu kesmesinin iyi bir komşuluğu göstermediğini kaydetti.

Caferi, “Batı ülkelerinin çıkarlarıyla çatışmanın temel nedeni, bölgedeki İsrail projesidir. Filistinlilerin haklarının korunmasında Arap halkları, hükümetlerinin önünde” dedi.

“Mezhebi ve ayrıştırıcı söylemler artık Suriyelileri etkilemiyor. Suriyelilik bilinci bizim zaferimizin nedenlerinden biri” diyen Caferi, “Eğer Rusya ve Çin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) olmasaydı, bugünden daha kötü şeyler meydana gelirdi. Batı ülkeleri 9 yılda Suriye’nin içişlerine karışmak için 8 komite oluşturdu” diye konuştu.